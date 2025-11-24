В МЭР заявили о снижении инфляции

Минэкономразвития России отмечает снижение уровня инфляции в стране благодаря предпринятым мерам правительства и Центрального банка. В ведомстве полагают, что в этой ситуации предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики расширяются.

Такое мнение высказал первый замглавы министерства Максим Колесников, выступая на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России".

"Действительно, экономика России продолжает развиваться, темпы стали более сдержанными после роста предыдущих двух лет. По нашей оценке, за девять месяцев 2025 года темпы роста ВВП составили порядка 1% после более 4% в 2023-2024 годах. Благодаря мерам правительства и Банка России замедляется инфляция, что в свою очередь расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Что необходимо для стимулирования инвестиционной активности", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что ключевым фактором, определяющим скорость возвращения экономики к нужному росту, станет максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.