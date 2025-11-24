«Газпром» предупредил о возможной нехватке газа в Европе

Странам Европы может не хватить запасов газа в случае сильных холодов. Такое мнение выразила российская энергетическая компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению компании, в Европе еще не наступили настоящие сильные холода, но отбор газа из подземных хранилищ уже достиг рекордных значений. Уже к 21 ноября общий уровень заполненности газовых хранилищ опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Отметим, что в этом году сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, при этом ПХГ были заполнены лишь на 83%. В том числе в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%», — добавили в «Газпроме».

В компании также добавили, что впереди Европу ждут еще несколько месяцев зимней погоды.

«В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — добавили в компании.

Ранее цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года.