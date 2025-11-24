Постсоветская страна добилась рекордного роста торговли с Россией

В 2024 году товарооборот России и Киргизии прибавил 13,6 процента и достиг рекордных 4,1 миллиарда долларов. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его процитировало ТАСС.

За девять месяцев 2025 года соответствующий показатель увеличился еще на 17 процентов. Кроме того, доля рубля во взаимных расчетах дошла до 97 процентов. Как пояснил Ушаков, это дает возможность ограждать коммерческие операции между иностранными компаниями от негативного воздействия внешних факторов.

Он также обратил внимание на то, что Россия — это один из главных торговых партнеров Киргизии. Доля РФ во внешней торговле этого постсоветского государства составляет 22,3 процента. Общий объем накопленных российских прямых капиталовложений составляет чуть меньше двух миллиардов долларов. Кроме того, в Киргизии насчитывается 1,7 тысячи компаний с российским капиталом.

По словам Ушакова, в России постоянно пребывают 525 тысяч граждан Киргизской Республики. А общая сумма их денежных переводов на родину в прошлом году достигла 2,8 миллиарда долларов, или 16 процентов от республиканского ВВП.

Ранее российские инвестиции в Киргизию объяснили стремлением Москвы сохранить выгодный для себя рынок, так как если Бишкек начнет ориентироваться на Турцию или Китай, то может дистанцироваться от норм и правил ЕАЭС.