Греф назвал равновесный курс доллара

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что считает равновесным курс доллара в 98-105 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В кулуарах Domclick Digital Forum он указал, что именно таким должен был бы быть курс американской валюты при нормализации рынка.

«Он бы устроил экспортёров и помог бы импортёрам с точки зрения создания естественного барьера на границе», - отметил Греф.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что снижение курса доллара в 2026 году до 60 рублей является маловероятным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».