В России зафиксировано резкое увеличение наличных денег

По данным Центробанка, с июля по сентябрь нынешнего года объем наличных в стране в обращении увеличился на 659 млрд рублей — почти в 5 раз больше, чем зафиксировано за этот период в 2024 году. Тогда прирост составлял 137 млрд — что по нынешним меркам смотрится весьма скромно. Откуда у россиян такая ностальгия по наличным деньгам, казалось бы, уже уходящим в историю?

Более значительный рост наличности за те же месяцы отмечался только в 2022 году, когда наши сограждане панически запасались «живыми деньгами» из-за экономической нестабильности в стране. Тогда рост составлял рекордные 1,1 триллиона рублей.

По мнению аналитиков, нынешний рост налички связан с практикой отключения мобильного Интернета, которое зачастило c нынешнего лета. В результате чего стало проблематично производить безналичный расчет в розничной торговле. Потребителям всегда приходится держать в голове сценарии некого форс-мажора, от них не зависящего…

Еще эксперты указывают на ужесточение банковского контроля над подозрительными операциями. С 1 сентября банки дотошно проверяют переводы между физическими лицами и снятие со счетов наличных средств. Это делается во имя борьбы с мошенниками, но под раздачу зачастую попадают вполне законопослушные клиенты банков. Все это вместе взятое привело к тому, что сограждане во избежание лишних проблем вернулись к хранению старых добрых бумажных денег в кубышках. Как говорится, дальше положишь — ближе возьмешь.

Также людей нервирует повышенное внимание налоговых органов к их счетам. С 1 июля ФНС получила возможность проверять карты и соответствие доходов с остатками на счетах. А рост наличного обращения создает условия для уклонения от налогов и роста теневой экономики: по некоторым данным, ее размер оценивается в 10% от ВВП. В общем, возвращаемся лет на 10–15 назад, когда у большинства на руках не было банковских карт, и в кошельках звенела монета.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что рост наличной денежной массы не влияет на экономику страны.

— До сих пор 87% составляют безналичные платежи, — поясняет он. — Глобальной тенденции к увеличению денег на руках населения нет. Для этого существуют естественные пределы. Например, за определенные товары наличными просто не расплатишься — в противном случае их тогда нужно перевозить чемоданами…

Конечно, банкам придется тратить чуть больше времени на пересчет денег, инкассацию. Здесь трудозатраты увеличатся. Но с точки зрения макроэкономики — никакого побочного эффекта.

— Некоторые эксперты говорят, что наличные давят на инфляцию, — это так?

— Понятие денежной массы более широкое, чем просто наличные деньги. Это и счета до востребования, и определенные депозиты — тоже до востребования. Нет, на инфляционные процессы наличка на руках населения не влияет.

— Но почему она тогда растет? Говорят про отключение Интернета, но это бывает нечасто, к тому же не во всех регионах...

— После того как государство ввело меры по контролю над движением денежных потоков и в преддверии цифрового рубля, которые подсвечивают эти операции, работающие в «серой зоне» россияне уходят в наличный оборот. Который невозможно отследить в полной мере. Этот фактор и определил рост денежной массы.

— Может, население стало меньше доверять банкам и предпочитает держать деньги под подушкой или в матрасах?

— Такой момент частично присутствует, однако в совсем незначительных объемах.

— Теперь массовое внедрение цифрового рубля отодвинется на неопределенный срок?

— Одно с другим никак не связано. Наоборот, необходимо ускорять его введение. Если «серая зона» испугалась его скорого пришествия, а значит, ужесточения контроля над доходами и расходами, — значит, правительство идет верной дорогой. И необходимо продолжать движение в этом направлении. Это сузит «серую зону» — на пользу всей экономике.