Французские вкладчики сняли рекордные суммы со своих счетов

Французские вкладчики сняли со своих сберегательных счетов Livret A рекордные суммы в октябре. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на France24.

Согласно информации источника, за октябрь французы сняли 3,81 миллиарда евро со счетов в Livret A. Это произошло на фоне растущей инфляции и стало крупнейшим оттоком денег во Франции за последние 16 лет. Кроме того, сумма снятий превысила депозиты почти на 3 миллиарда евро.

Livret A — популярная во Франции программа налоговых свободных сберегательных счетов, регулируемая государством.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить об учреждении добровольной военной службы.