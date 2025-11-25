«Сведение к нулю»: Россия скинула госдолг США

В сентябре Москва существенно сократила вложения в американские государственные ценные бумаги до 31 миллиона долларов, что на 8 миллионов меньше, чем в августе, передает РИА Новости.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Евгений Сумароков утверждает, что Центральный банк России не имеет в своем распоряжении казначейских обязательств Соединенных Штатов.

Процесс диверсификации международных резервов страны начался в 2014 году в ответ на санкции и практически завершен к 2022 году. В настоящее время эти средства составляют лишь незначительную часть золотовалютных резервов России, объем которых составляет 734,1 миллиарда долларов.

По словам Константина Квашнина, управляющего по облигациям «РСХБ Управление Активами», «сведение к нулю вложений России в долговые бумаги США — логичный и единственно верный шаг». Национальные резервы куда проще направить на собственные нужды, добавил он.

Япония, крупнейший держатель трежерис с портфелем в 1,18 трлн, также сократила свои вложения. Китай, который ранее лидировал с 1,2 трлн трежерис, теперь владеет 700,5 млрд. Индия, в свою очередь, уменьшает свои инвестиции в американские облигации, увеличивая золотой запас.

Объективные факторы — увеличение кредитных рисков США: дефицит бюджета составляет 6% при долге в 120%. Инвестиции в трежерис, особенно долгосрочные, становятся невыгодными. Казначейские обязательства утратили статус безрискового актива из-за экономической нестабильности, говорится в материале.

Подчеркивается, что мировая тенденция к диверсификации резервов представляет угрозу для США, которые покрывают дефицит бюджета за счет облигаций казначейства. Обслуживание государственного долга обходится Вашингтону в 1 триллион долларов, что составляет 14% федерального бюджета. Это может привести к дефолту, полагают эксперты.