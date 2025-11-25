Сийярто: Венгрия и Румыния увеличили мощность газопровода между двумя странами

Венгрия и Румыния увеличили пропускную способность газопровода между двумя странами - до 2,7 млрд куб. м в год. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отправившийся с визитом в Бухарест.

"Две недели назад мы увеличили пропускную способность газопровода, соединяющего наши трубопроводные системы, до 2,7 млрд куб. м в обоих направлениях, чтобы мы могли еще более эффективно обеспечивать нашу энергетическую безопасность", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По венгерским данным, в 2024 году через интерконнектор между Венгрией и Румынией было прокачано 1,8 млрд куб. м газа. В соответствии с политикой диверсификации маршрутов и источников поставок энергоносителей Венгрия стремится расширить сотрудничество с другими странами, в том числе Румынией. Правительство заявляет, что вынуждено искать альтернативные варианты снабжения своих предприятий и населения топливом и промышленным сырьем в условиях западных санкций против России.

Венгрия рассчитывает, в частности, на поставки газа с крупного месторождения Neptune Deep на румынском шельфе Черного моря, промышленная эксплуатация которого может начаться в 2027 году. Компании двух стран приступили к переговорам на эту тему.

Румынские власти заявляли, что расширение добычи газа в Румынии должно помочь государствам Центральной и Восточной Европы уменьшить зависимость от России в энергетической области.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпромом" по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2024 году по этому маршруту в страну поступило 8,5 млрд кую. м газа. Как сообщал Сийярто, примерно такой же объем поставок ожидается и в 2025 году.