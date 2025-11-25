Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России

Правительство России готовится в ближайшее время принять дополнительные меры для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов принял участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В ходе выступления он заявил, что в настоящее время в нашей стране идет процесс пересмотра и сокращения льгот, что приводит к уменьшению отчислений в социальные фонды, включая Фонд обязательного медицинского страхования.

Одновременно с этим правительство Российской Федерации активно работает над снижением уровня теневого сектора экономики, где также находятся плательщики, не участвующие в формировании доходов социальных фондов, отметил он.

Министр Силуанов, отвечая на вопросы Совета Федерации, отметил, что в стране есть «неработающее население», которое фактически работает, но не числится официально. Субъекты РФ платят за них взносы как за неработающих. Необходимо стимулировать их регистрацию бизнеса и участие в формировании доходов бюджетов, отметил Силуанов.

В октябре он заявил, что представители бизнеса и предприниматели в сотрудничестве с российскими банками обсудили стратегию вывода экономики из тени. Министр упомянул о так называемых «серых зонах» в финансовых операциях, включая использование криптовалют внутри страны, а также о способах обхода таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте товаров. Кроме того, он обратил внимание на проблемы, связанные с режимом самозанятости.