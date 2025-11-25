Благодаря доходам от нефти и газа Россия смогла направить средства на развитие ряда секторов, таких как сельское хозяйство, химическая промышленность и производство удобрений. Эти шаги позволили России снизить зависимость от экспорта углеводородов и увеличить доходы бюджета, не связанные с нефтью и газом, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в 2025 году доля ненефтегазовых доходов в бюджете составила 70%, тогда как нефтегазовые доходы — 30%. Хотя цены на нефть в этом году снизились, ВВП России продемонстрировал рост, однако дефицит бюджета увеличился из-за увеличения расходов. Это произошло вследствие повышения налоговой нагрузки на бизнес.

Заметно снижение сырьевой зависимости в экспорте: доля нефтегазового сектора снизилась с 70% до 50%, в то время как ненефтегазовый экспорт увеличился. Россия намерена и дальше развивать экспорт ненефтегазовых товаров, но при этом не отказывается от высоких доходов от нефти и газа. Как указывает агентство, «это очень приятный бонус для нашей экономики».

Ранее сообщалось, что «Газпром» и CNPC приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури по «дальневосточному» маршруту, как было согласовано в 2023 году. Такой информацией поделился вице-премьер РФ Александр Новак на седьмом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Контракт 2022 года предусматривает поставку в Китай до 10 млрд кубометров газа в год в течение 25 лет.