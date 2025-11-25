Лавров заявил о хаосе в международной торговле

Ситуация в международной торговле и инвестициях близка к хаосу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, все принципы и правила глобализации, которые США и их союзники десятилетиями внедряли в такие институты, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, не были выполнены ни одним из них. Лавров убежден, что в небытие канули принципы добросовестной конкуренции и неприкосновенности собственности.

Он напомнил, что когда доллар перестал быть привязан к «золотому стандарту», США обещали, что их валюта всегда будет оставаться надежной единицей, которая обслуживает интересы всех.

«"Всегда" прошло уже. Наступила другая эпоха», — констатировал Лавров.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о ненадежности доллара. Поэтому Россия его не использует. Кроме того, он признал, что тема создания системы трансграничных расчетов в рамках БРИКС «идет достаточно вязко», так как не все готовы в нее включиться и многих устраивает американская валюта.