Захарова ответила на слова Макрона о российских активах

Только Россия имеет право принимать решения относительно замороженных российских активов.

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ», — так дипломат ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Захарова призвала Евросоюз вернуть принадлежащие Москве средства, если страны «не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление».

Ранее Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что в настоящее время Россия и Европа находятся в состоянии конфронтации. Он также сказал, что якобы только европейцы имеют право решать, что будет с замороженными российскими активами.