Резкое падение: санкции бьют по импорту российской нефти в Индию

Импорт российской нефти в Индию может достичь самого низкого уровня за последние три года из-за ограничений, введенных США, ЕС и Великобританией. В рамках санкционной политики Индия ограничила закупки у компаний, попавших под санкции, таких как «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Thomson Reuters.

В декабре ожидается, что российская нефть будет поступать в объеме от 600 000 до 650 000 баррелей в день, включая поставки от Indian Oil Corp и Nayara Energy. Отдельные партии уже отправлены в адрес Reliance Industries.

Согласно информации Kpler, Индия планирует импортировать 1,87 млн баррелей российской нефти ежедневно, что превышает показатель октября (1,65 млн баррелей). Тем не менее, многие нефтеперерабатывающие заводы, включая Mangalore Refinery и HPCL, приостановили закупки российской нефти.

Компании Nayara Energy и Reliance Industries продолжают переработку российской нефти. Доля американской нефти в импорте Индии увеличилась из-за арбитражных возможностей и давления США, которые удвоили пошлины на индийскую нефть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия может приобретать российскую нефть марки «Юралс» с дисконтом в 7 долларов за баррель относительно цен на Brent. Скидка предлагается для партий, которые будут отгружены в декабре и прибудут в январе. Это самая низкая цена за нефть марки «Юралс» за последние два года.