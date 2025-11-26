Раскрыты детали «плана Б» ЕС для финансирования Украины без активов РФ

Евросоюз начал разработку чрезвычайного «плана Б» для обеспечения финансовой поддержки Украины. Эта мера потребуется, если не получится реализовать схему с использованием замороженных активов России.

Согласно информации Politico, одним из рассматриваемых вариантов является предоставление Киеву так называемого промежуточного кредита. Его планируется финансировать за счет займов, выпущенных непосредственно Европейским союзом, чтобы помочь Украине сохранить платежеспособность в начале 2026 года.

Как отмечают дипломаты, в дальнейшем Киев могут попросить вернуть эти средства после того, как он получит доступ к более долгосрочному финансированию. Речь идет о масштабном кредите, который планируется выдать под будущие репарации с России.

При этом министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что не намерен конфисковывать российские активы без надежных юридических гарантий защиты от потенциальных судебных исков. По его словам, подобные шаги содержат слишком много скрытых рисков, и это понимание теперь распространяется и среди других европейских столиц, включая Рим.