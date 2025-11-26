В России потратят миллиарды рублей на несуществующее оборудование

Минпромторг принял решение компенсировать российским компаниям, выпускающим электронику, до 30 процентов стоимости отечественного оборудования для производства радиоэлектронной продукции. Об этом на форуме «Электроника России 2025» заявил замглавы ведомства Василий Шпак, пишут «Ведомости».

© Lenta.ru

Минимальный размер компенсации составит 50 миллионов рублей. Кроме того, предполагается предоставление самим производителям станков льготных кредитов по ставке 3-5 процентов на организацию серийного производства. В совокупности в ближайшие три года министерство рассчитывает потратить на эти цели порядка трех миллиардов рублей.

Главной проблемой таких мер, отмечает гендиректор ComNews Group Леонид Коник, остается тот факт, что отечественного оборудования из этой категории, хоть сколько-то близкого к передовому, просто не существует.

Многие критически важные типы оборудования в России полностью отсутствуют, добавил он, и создание их с нуля — гигантская задача. Для ее решения, помимо денег, нужны высококлассные инженеры-электронщики и чистые газы, большинство из которых тоже есть только за рубежом.

Гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина заметила, что если говорить об оборудовании вроде литографов, то только на них для разработки и производства нужно потратить десятки миллиардов рублей при наличии постоянной цепочки поставщиков.

Источник издания в одном из производителей электроники напомнил, что почти все используемое в России оборудование для производства электронной компонентной базы (ЭКБ) завозится из-за рубежа и заменить его «просто невозможно». Как объяснил эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов, через параллельный импорт поставляют оборудование нидерландской ASML, американской Applied Materials, японской Tokyo Electron, закупаемое в полтора раза дороже рыночной цены.

Тем не менее представитель Минпромторга сообщил, что в рамках программы развития электронного машиностроения на период до 2030 года запланирован комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение практически полного спектра оборудования для производства электронных компонентов. Проект балльной системы, необходимой для отнесения оборудования к отечественному, находится на стадии согласования.

Ранее Госдума приняла закон о введении в России технологического сбора на продукцию с электронной компонентной базой, аналогичного утилизационному сбору для автомобилей. Предполагается, что платить импортерам и производителям придется уже 1 сентября 2026 года. Собранные средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности.