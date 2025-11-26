ЕЦБ намерен расширить использование евро в мире

Европейский центральный банк (ЕЦБ) работает над расширением использования евро по всему миру в надежде обратить на пользу Европе «шаткое доверие к политическому и финансовому лидерству США». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным источников газеты, ЕЦБ стремится смягчить любые потрясения, если США, десятилетиями поддерживавшие мировую финансовую систему долларами, «внезапно решат этого не делать или выдвинут неприемлемые условия для подобной поддержки». ЕЦБ также намерен активнее поддерживать внешнюю торговлю и в конечном счете получить часть выгод, которыми США исторически пользовались благодаря контролю над мировой резервной валютой.

Для партнеров еврозоны в мире осознание того, что они могут получить доступ к евро в периоды стресса, само по себе ценно, поскольку помогает предотвратить страх финансовой нестабильности, заявил на условиях анонимности один из членов ЕЦБ, устанавливающих процентные ставки.