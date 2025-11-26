В России резко возросло число «ложных» самозанятых. Об этом заявила Валентина Матвиенко на заседании Совфеда в среду. Официантки, посудомойки в ресторанах и продавцы в магазинах переводятся из статуса работников в статус самозанятых, что снижает их социальную защищенность, подчеркнула спикер верхней палаты.

Перевод штатных сотрудников в ранг самозанятых — это порочная практика, отметила Валентина Матвиенко.

- Сотрудники магазинов вдруг все стали самозанятыми, — удивилась Валентина Ивановна, — В ресторанах такая же история: официанты, посудомойки, другие — они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищенность людей.

Самозанятые не могут рассчитывать на выплату больничных и декретных, а сам факт вывода работника из штата и оформление с ним отношений как с фрилансером является нарушением законодательства. Количество таких ложных самозанятых в стране резко выросло, посетовала спикер Совфеда.