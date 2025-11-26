Матвиенко заявила о резком росте числа «ложных» самозанятых: «Такого быть не должно»
В России резко возросло число «ложных» самозанятых. Об этом заявила Валентина Матвиенко на заседании Совфеда в среду. Официантки, посудомойки в ресторанах и продавцы в магазинах переводятся из статуса работников в статус самозанятых, что снижает их социальную защищенность, подчеркнула спикер верхней палаты.
Перевод штатных сотрудников в ранг самозанятых — это порочная практика, отметила Валентина Матвиенко.
- Сотрудники магазинов вдруг все стали самозанятыми, — удивилась Валентина Ивановна, — В ресторанах такая же история: официанты, посудомойки, другие — они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищенность людей.
Самозанятые не могут рассчитывать на выплату больничных и декретных, а сам факт вывода работника из штата и оформление с ним отношений как с фрилансером является нарушением законодательства. Количество таких ложных самозанятых в стране резко выросло, посетовала спикер Совфеда.
— Это абсолютно порочная практика. Мы обращались в правительство, правительство этим занимается, — сообщила Матвиенко и поручила профильным комитетам верхней палаты «плотно заняться этой темой и навести здесь порядок». — Есть положение о том, кто такой самозанятый строго в рамках правового поля. Они переводят [работников] в самозанятые, чтобы уйти от налогов. Такого быть не должно, — заключила спикер.