Белоруссия значительно увеличила поставки бензина в Россию

Объем торгов белорусским бензином в октябре значительно увеличился. По сравнению с прошлым годом он вырос почти в 47 раз, достигнув 36 480 тонн. Это также почти втрое больше, чем в сентябре, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ноябре продолжился динамичный рост продаж белорусского топлива. За первые 19 дней месяца реализовано 21 720 тонн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре поставки также показали уверенный рост, достигнув 13 440 тонн.

В условиях роста импорта российский топливный рынок показывает улучшение. С конца октября на бирже наблюдается устойчивое снижение цен на нефтепродукты. К 25 ноября бензин марки АИ-92 подешевел на 19%, АИ-95 — на 9%, а дизельное топливо — на 11%.

Импорт из Белоруссии стал важным стратегическим решением в ответ на летний кризис, когда Россия столкнулась с беспрецедентным ростом оптовых цен на топливо. Это было вызвано высоким спросом и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Даже временный запрет на экспорт не смог полностью остановить рост цен, и вице-премьер Александр Новак признал наличие небольшого дефицита.

Специалисты подчеркивают, что импорт бензина из Белоруссии представляет собой наиболее быстрый и эффективный способ восполнения российского рынка. Как отметил Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», это обусловлено целенаправленной деятельностью российского Министерства энергетики и налаженной системой поставок между двумя странами.