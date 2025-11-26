Газовая стратегия Европы: как мирное соглашение с Украиной изменит решение ЕС

На европейском газовом рынке наблюдается стабилизация после отказа от российских поставок в пользу сжиженного природного газа (СПГ). Цены на газ снизились до 30 евро за мегаватт-час, значительно упав с пиковых значений 2022 года, сообщает Reuters.

Европа значительно уменьшила свою зависимость от российского трубопроводного газа, увеличив импорт СПГ, в частности из США. Уровень заполненности газовых хранилищ составляет примерно 79%, что ниже показателя прошлого года.

Однако рынок остается устойчивым благодаря поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Прогнозы относительно мягкой погоды способствуют поддержанию этой стабильности. Импорт СПГ в Европу может увеличиться на 10% к 2025 году, однако он все равно будет ниже уровня 2022–2023 годов.

Запасы топлива снизились, однако цены на TTF по-прежнему на четверть ниже, чем в 2022 году, и на треть — по сравнению с 2023–2024 годами. Европейские участники рынка уверены в стабильном газоснабжении благодаря увеличению поставок СПГ из Соединенных Штатов.

Среди потенциальных угроз выделяются затяжное снижение температуры и усиление конкуренции за транспортировку товаров. Однако текущий баланс между спросом и предложением не вызовет значительных ценовых скачков. Заключение перемирия на Украине вряд ли нарушит это равновесие, и смягчение санкций против России не позволит ей вернуть статус главного поставщика.

Новая стратегия Европы, ориентированная на СПГ, приносит облегчение потребителям и промышленности, обеспечивая больше возможностей для адаптации по сравнению с зависимостью от российских трубопроводов, говорится в материале агентства.