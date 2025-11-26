Серьезный риск для рынка: резкое сокращение запасов серебра в Китае создает угрозу

Мировой рынок серебра столкнулся с новым риском: запасы в Китае упали до десятилетнего минимума, что вызвало рост цен. Значительные объемы серебра отправлены в Лондон, где цены достигли рекордных значений, сообщает Bloomberg.

Запасы серебра на Шанхайской фьючерсной бирже упали до минимального уровня с 2015 года. Объемы торгов золотом также достигли девятилетнего минимума. В октябре экспорт серебра из Китая достиг рекордных 660 тонн.

Аналитик Jinrui Futures Co. Цзыцзе У связывает дефицит серебра с экспортом в Лондон и увеличением промышленного спроса. По прогнозам, дефицит будет ликвидирован в течение двух месяцев. За последний год цены на серебро выросли на 80%, достигнув рекордных значений.

В Шанхае цены на серебро превысили стоимость более поздних контрактов, что свидетельствует о краткосрочном давлении на рынок, говорится в материале. Потребление серебра в Китае для фотоэлектрических компонентов увеличилось, особенно в четвертом квартале.

В Китае реформа налогообложения повысила интерес к серебру, так как упразднила льготу по НДС для золота. В Лондоне ставки по займам остаются высокими, а биржевые инвестиционные фонды не предоставляют кредиты.

Трейдеры ожидают, что запасы Китая, находящиеся вне бирж, вернутся на рынок. Однако точное количество этих запасов пока не известно, пишут авторы статьи.