ЕС опасается, что не сможет конкурировать с Россией, Китаем и США

Евросоюз опасается, что не может догнать России, Китаю и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Европа в условиях международной конкуренции "изо всех сил старается не отставать" от крупнейших стран. По оценкам газеты, долгое время лидеры Европы боялись, что "останутся позади в условиях борьбы США, Китая и России за экономическое, технологическое и военное превосходство".

"Теперь представители [европейской] власти опасаются, что достигли этой точки", - говорится в публикации.

В качестве примера негативных для Европы тенденций газета приводит попытки США и Китая пересмотреть правила мировой торговли. Кроме того, США, "не проконсультировавшись с европейскими лидерами", предложили план прекращения конфликта на Украине. В связи с этим издание указывает, что среди нынешних и бывших чиновников Евросоюза растут опасения, что структура объединения и его внутренние процессы "сделают его одним из главных проигравших в новой геополитической иерархии".

"Думаю, мы наконец-то начинаем реалистично смотреть на вещи. Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы - политической, военной или дипломатической", - сказал газете президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По оценке бывшего французского дипломата Пьера Вимона, "вся институциональная система Брюсселя, ее методы и подходы изначально не были приспособлены для нынешней эпохи политики, основанной на силе, конфронтации и жесткой конкуренции". В свою очередь бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил газете, что Европа "должна научиться говорить на языке силы".

"Проблема, на мой взгляд, следующая: 27 стран [ЕС] полностью разобщены", - сказал он.

Ранее бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономика Евросоюза отстает от мировых конкурентов из-за невыполненных рекомендаций, сделанных им год назад. По его мнению, бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности ЕС, так и его суверенитету. Драги добавил, что модель экономического роста сходит на нет, а уязвимость растет.