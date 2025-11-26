Россиянам рассказали о курсе доллара в начале декабря

Курс доллара на следующей неделе составит 80–82 рубля, а евро — 95 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Он отметил, что, в начале деекабря основное влияние на курсы валют будет оказывать геополитика.

«Чем сильнее участники финансового рынка рассчитывают на заключение мирного договора между Россией и Украиной, тем ниже становится геополитическая премия на российском валютном рынке», - указал Смирнов.

Эксперт добавил, что остальные факторы, например, низкие цены на энергоносители и перспективы снижения ключевой ставки Центробанка РФ, скорее станут причинами ослабления рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что к концу декабря доллар опустится ниже 75 рублей.