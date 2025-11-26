МВФ заявил о договоренностях с Киевом по финансированию на $8,2 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) и представители Украины достигли договоренностей на уровне экспертов относительно новой программы финансирования, объемом около $8,2 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового учреждения.

Как уточняется в документе, программа рассчитана на 48 месяцев. Встречи делегации МВФ, возглавляемой руководителем миссии фонда по Украине Гэвином Греем, с украинскими властями проходили 17-21 ноября.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа ранее в этом месяце заявила, что МВФ начал переговоры с Киевом о новой программе финансирования. Как отмечала Пидласа, объем программы составляет около $8 млрд, это меньше, чем рассчитывали киевские власти. Она добавила, что решение МВФ о начале реализации программы ожидается в январе, тогда же должна быть осуществлена первая выплата.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко обратилась в фонд с инициативой разработать новую программу. Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.