Названа причина спешки ЕС в изъятии российских активов

Евросоюз усиливает меры по российским активам на фоне активизации миротворческих инициатив США. Об этом пишут «Ведомости».

Ранее агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что Европейская комиссия (ЕК) усилила работу над инициативами по использованию российских активов для поддержки Украины. На выступлении в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя представить соответствующий документ.

Все страны Европейского союза, за исключением Венгрии, а также Великобритания, Норвегия, Турция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония выразили свою поддержку этой инициативе.

В Москве действия по изъятию активов называют «кражей». Россия уже подготовила ответные шаги. Эксперты полагают, что конфискация нанесет ущерб репутации западных финансовых систем.

Еврокомиссия планирует согласовать репарационный кредит для Украины до саммита 18 декабря. Если это не удастся, будет предложен промежуточный вариант. Россия, вероятно, потеряет часть своих активов в ближайшие годы, но сможет продолжать юридическое сопротивление полной конфискации своих средств, говорится в материале издания.