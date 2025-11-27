Инфляция в России сегодня: откат рынка и прогнозы на будущее

По данным Минэкономразвития (МЭР), годовая инфляция в России замедлилась, а Банк России ждет в 2026 году возвращения инфляции к низким значениям. Подробности — в материале «Рамблера».

Динамика годовой инфляции

Согласно обзору о текущей ценовой ситуации, опубликованному пресс-службой МЭР, за неделю с 18 по 24 ноября годовая инфляция в России снизилась с 7,12% до 6,92%.

Как отмечается, инфляция составила 0,14%. Цены на продукты питания увеличились на 0,16%. В частности, цены на овощи и фрукты выросли на 1,29%, а на остальные продукты питания, кроме овощей и фруктов, — на 0,06%. Министерство экономического развития сообщило, что цены в секторе наблюдаемых услуг увеличились на 0,16%.

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила 28 октября, что инфляция достигнет целевого уровня в 4% во втором полугодии 2026 года. По итогам текущего года ожидается инфляция в диапазоне 6,5–7%.

Ситуация на российском рынке

Инвесторы осторожны, российский рынок откатился после роста предыдущего дня: индекс МосБиржи снизился на 0,65% до 2668,38 пункта, РТС — на 0,19% до 1069,54 пункта, передает «Финам».

По данным Росстата, за неделю по 24 ноября инфляция составила 0,14%, однако рынок не проявил реакции. Индекс МосБиржи продолжает падение, снизившись на 0,7% к 19:22 по московскому времени.

Аналитик «Финама» Магомед Магомедов подчеркнул, что сообщения о переговорах по Украине привели к повышенной волатильности на рынке. Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном визите специального посланника в Москву и представил план из 28 пунктов, однако Россия и Украина не смогли прийти к соглашению.

Эксперты полагают, что рынок останется нестабильным до тех пор, пока не будут достигнуты конкретные договоренности. Кроме того, на ситуацию оказывает давление обсуждение возможности экспроприации активов России Европейским Союзом и заявления о планах увеличения военных расходов.

В лидерах роста оказались «Акрон» (+1,93%), «Самолет» (+1,21%) и «Аэрофлот» (+1,18%). В то же время среди лидеров снижения выделяются «Сегежа» (-2,18%), «Мечел» (-1,98% и -1,49%) и «Татнефть ап» (-1,89%).

Рубль демонстрирует стабильность: доллар упал на 0,09%, достигнув отметки 79,045 рубля, а вечером снизился ещё на 0,20%, остановившись на уровне 78,865 рубля. Юань также потерял в цене на 0,30%, опустившись до 11,072 рубля.

Нефть испытывает колебания: Brent подешевела на 0,16%, достигнув 62,38 доллара за баррель, в то время как WTI подорожала на 0,05%, до 57,98 доллара.

Прогноз по ценам

Банк России прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году, что станет предпосылкой для снижения ключевой ставки до приемлемых значений. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин на «Альфа-саммите», передает «Интерфакс». По обновленным прогнозам, инфляция в 2026 году ожидается в диапазоне 4-5%, а ключевая ставка — 13-15%.

Летом 2025 года Центральный банк начал снижение ключевой ставки. В июне она была уменьшена на 100 базисных пунктов до 20%, в июле — на 200 б.п. до 18%, в сентябре — ещё на 100 б.п. до 17%, а в октябре — на 50 б.п. до 16,5%.

Во второй половине 2024 года ЦБ начал ужесточать свою денежно-кредитную политику. В июле ставка была повышена на 200 б.п. до 18%, в сентябре — на 100 б.п. до 19%, а в октябре — снова на 200 б.п. до 21%. После этого четыре заседания подряд ставка оставалась на прежнем уровне.