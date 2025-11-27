Стало известно, когда ЕС начнет обсуждать 20-й пакет санкций против РФ

Politico: ЕС начнёт обсуждать 20-й пакет антироссийских санкций в 2026 году
Евросоюз приступит к обсуждению 20-го пакета санкций против России в 2026 году.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Как пишет СМИ, в ЕС приступят к обсуждению новых ограничений лишь после праздников. Предполагается, что подготовку предложений Еврокомиссия начнёт в январе.
Новые ограничения могут затронуть доходы России от экспорта энергоресурсов и так называемого «теневого флота».
Ранее глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что использование замороженных российских активов для кредита Украине подорвёт привлекательность европейских финансовых рынков.