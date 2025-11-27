Европа рекордно отбирает газ из подземных хранилищ

Европейские страны во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирают газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

После слабой первой половины месяца при относительно теплой погоде (отбор оказался вдвое ниже по сравнению с предыдущим годом и лишь четвертым за все время наблюдений) Европа с 15 по 25 ноября резко нарастила изъятия из ПХГ. Они оказываются рекордными (5,2 млрд куб. м) и на 4% превышают показатели ноября 2024 года за этот же период.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент является лишь девятым максимальным для ноября за все время наблюдений - 85,7 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 77,62% (на 10,44 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 87,4% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 9,2 млрд куб. м газа. Однако нетто-отбор составляет более 6 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 44-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 36% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе оказывается такой же прохладной, как в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре в среднем составила 21%, в ноябре - около 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в октябре текущего года составила около $384 за 1 тыс. куб. м, в ноябре - порядка $370.