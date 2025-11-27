В России подешевели мандарины

Минимальная цена на мандарины в крупных российских торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 25% год к году.

Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"За последний год минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях снизилась: сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года", - поделился эксперт.

По словам Богданова, в зависимости от формата магазина на полках представлено от двух до одиннадцати видов мандаринов. А в преддверии новогодних праздников этот ассортимент еще расширяется.

Среди наиболее популярных сортов в ассортименте - турецкие и абхазские мандарины, клементины, Муркотт, Надоркотт, мини-мандарины, гибриды с листьями и азиатский сорт Халлабон.