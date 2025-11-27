Пятый форум Investment Leaders: открытая площадка для обсуждения инвестиционных практик и рыночных процессов

30 ноября пройдет пятый форум Investment Leaders – открытая площадка для обмена мнениями о текущей рыночной ситуации. Программа форума выстраивает мост между разными уровнями экспертизы. Для начинающих инвесторов это возможность сформировать целостное видение: от базовой логики фондового рынка до первых шагов в альтернативных направлениях. Опытным инвесторам форум дает возможность сравнить собственные подходы с практиками коллег, изучить редкие инструменты и выйти за рамки шаблонных дискуссий.

© Пресс-служба форума Investment Leaders

В форуме традиционно участвуют представители инвестиционных компаний, банков, финтех-сектора и бизнеса реального производства. В числе участников: Ирина Ахмадуллина («Деньги не спят»), Евгений Коган (Bitkogan), Владимир Жоков (частный инвестор), а также представители Банка России, Московской биржи, УК «Альфа-Капитал», БКС Мир инвестиций, ВТБ Регистратор, Займер, Банк ВТБ, НФК Сбережения, Точка Банк, ВсеИнструменты, АПРИ.

© Пресс-служба форума Investment Leaders

Центральная идея форума – формирование единой инвестиционной среды, удобной как для инвесторов, так и для тех, кто привлекает капитал. Как отмечает генеральный директор ВТБ Регистратор Константин Петров:

«Форум Investment Leaders объединяет собственников и руководителей бизнеса, инвестиционные платформы, биржи, банки и других профессиональных участников рынка. Главная цель – обсуждение вопросов создания единой инвестиционной среды, удобной как для инвесторов, так и для тех, кто привлекает инвестиции. Кроме того, на форуме консолидируются усилия участников рынка и ищутся пути устранения проблем – как в функционировании финансового рынка, так и в сфере регулирующего законодательства».

Темы выступлений охватывают весь спектр инвестиционных направлений: от классических инструментов (акций и облигаций) до нишевых стратегий и альтернативных активов, которые редко попадают в массовую повестку. В рамках обсуждения альтернативных направлений особый интерес вызывает коммерческая недвижимость, перспективность которой подчеркивает руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников:

«Говоря о коммерческой недвижимости, мы оптимистично смотрим на сегмент Light Industrial. Следующий год также будет отмечен развитием туристической отрасли, в частности превентивной медицины. Прогноз по снижению ключевой ставки должен стать сигналом для инвесторов, что пришло время присмотреться и к стабилизированным объектам недвижимости, которые могут обеспечивать арендный поток, в частности – в формате закрытых фондов».

Отдельный блок будет посвящен венчурным инвестициям в рамках потока от «Нового русского венчура». Эксперты и предприниматели обсудят модели взаимодействия корпораций и стартапов, тренды ранних стадий инвестирования, стратегии масштабирования и современные методы оценки технологических проектов. Актуальность этой темы подчеркивает руководитель направления по работе со стартапами в Точка Банке Михаил Шатров:

«Сотрудничество со стартапами – это всегда взаимное усиление. В результате большая компания получает свежие технологии и экспертизу, а стартапы – масштаб и ресурсы. В итоге экосистема бизнеса растёт, а ежедневный опыт предпринимателей становится лучше».

© Пресс-служба форума Investment Leaders

Дискуссии форума остаются сфокусированными на реальных кейсах и актуальной рыночной ситуации, что позволяет участникам не только расширять кругозор, но и получать практические ориентиры.