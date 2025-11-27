Доллар готовится к крупнейшему за несколько месяцев падению

В четверг доллар США оказался под угрозой значительного падения за последние четыре месяца. Снижение торговой активности в преддверии Дня благодарения вызвало опасения среди инвесторов относительно дальнейшей динамики курса американской валюты, сообщает Reuters.

Ожидается, что в следующем году процентные ставки в США продолжат снижаться, что может оказать дополнительное давление на доллар. Японская иена укрепилась на 0,2% и достигла отметки 156,11 за доллар благодаря решительным мерам Банка Японии. Американские биржи были закрыты в связи с праздником, что привело к повышенной волатильности на рынках.

Курс евро упал на 0,05%, достигнув отметки $1,1590. Инвесторы продолжают внимательно следить за ходом переговоров по урегулированию конфликта в Украине, что может оказать положительное влияние на европейскую валюту. На следующей неделе планируется визит Стива Виткоффа в Москву, однако Россия не готова к значительным уступкам, говорится в материале.

Новозеландский доллар укрепился до $0,5728 после «ястребиной» позиции Резервного банка Новой Зеландии. Центральный банк страны заявил о завершении цикла смягчения монетарной политики и ожидает повышения процентных ставок к декабрю 2026 года, что контрастирует с прогнозами о снижении ставок Федеральной резервной системы США.

Австралийский доллар вырос после того, как данные по инфляции оказались выше ожиданий, что указывает на завершение периода смягчения монетарной политики. Долгосрочные процентные ставки в стране составляют 3,86% по трехлетним облигациям и 4,5% по десятилетним, что делает валюту относительно дешёвой.

Центральный банк Китая успешно удержал курс юаня на уровне 7,08 за доллар. Британский фунт достиг исторического максимума в 1,3265 доллара, готовясь к существенному росту после публикации британского бюджета в августе.

Индекс доллара США вырос до 99,62, но готовится к падению с июля. Назначение Кевина Хассета на пост председателя ФРС может стать негативным фактором для доллара, считают аналитики.