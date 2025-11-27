Досадно, но ладно: Кому продадут российскую рыбу вместо Южной Кореи

Александр Фомин считает, что покупку российской рыбы мог нарастить Китай, а Георгий Мартынов заявил НСН, что, вероятно, идет переориентирование на внутренний рынок. Южнокорейский рынок, конечно, очень важен для российской рыбопромышленности, однако его спокойно сможет заместить Китай, а также Африка и Арабские страны. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Россия сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть, пишут РИА Новости.

Общий объем поставок туда в октябре составил 22,1 тысячи тонн. Их сокращение в месячном выражении составило 32,8%, а в годовом - почти 25%. При этом за месяц Южная Корея сократила импорт почти всех морепродуктов из России, сильнее всего - филе и мяса рыбы (-60%). Фомин рассказал, в чем может быть причина.

«Скорее всего, просто нарастил покупку Китай, либо все пошло на внутренний рынок РФ. Мы экспортируем рыбную продукцию примерно в 200 стран. На первом месте - Китай, на втором - Корея и Япония. Во-первых, речь идет про разницу октября и сентября, тут могут быть просто какие-то транспортные проблемы. Во-вторых, о каких-то катаклизмах с точки зрения снижения вылова я не слышал. То есть добыча водных биоресурсов вполне стабильна», - отметил он.

Фомин отметил, что Россия вполне могла заместить те объемы рыбы, которые предполагалось продать в Южную Корею, за счет Китая и Африки.

«Соответственно, если рыбу продали в другие страны, то на наших доходах это не отразится. Если речь идет о рыбе, которая идет на экспорт, то, во-первых – это Китай, во-вторых, сейчас к российской рыбе начали проявлять интерес Африка и Арабские страны», - предположил он.

В свою очередь президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подтвердил НСН, что корейский рынок очень важен для России.

«Рынок Южной Кореи, конечно, важен для нас. Более того, он важен не потому, что мы торгуем рыбной продукцией, но мы еще и производим свой судоремонт. До определенных событий наши предприятия хранили рыбопродукцию в Южной Корее. В Пусане хранилось два миллиона тонн. Было достаточно удобно привозить туда продукцию и потом продавать ее с местных складов», - отметил он.

Также собеседник НСН напомнил, что сейчас стоит задача от президента РФ нарастить потребление на внутреннем рынке. «Президент РФ ставит две задачи: с одной стороны, это насыщение внутреннего рынка, а с другой стороны, для страны важна валютная выручка. Это благоприятно сказывается на экономике рыбопромышленного комплекса. У нас основной объем рыбопродукции и крабов закупает, конечно, сейчас Китай. До недавних пор мы везли мороженного краба в США. В настоящее время эти поставки прекратились. Ну и внутренний рынок надо развивать. Поэтому президент и поставил задачу увеличить потребление рыбопродукции до 28 килограмм на душу населения», - подытожил Мартынов. Ранее россиян предупредили о росте цен на рыбу из-за стоимости перевозки продуктов питания в рефрижераторах на 24% с января 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».