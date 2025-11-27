Путин заявил, что не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний РФ

Владимир Путин не ожидал введения Соединенными Штатами новых санкций против российских нефтяных компаний. Об этом глава государства рассказал на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

© телеграм-канал "Кремль. Новости"

Президент пояснил, что это произошло после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министры провели разговор, при этом какой-то конфликтной ситуации между РФ и США по этим вопросам не возникало.

"И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?" – сказал Путин.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело дополнительные санкции против двух нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в октябре. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России. Всего в списке американского министерства оказались 34 организации.

При этом в Белом доме удивились быстрому решению президента США Дональда Трампа ввести санкции против Москвы. Уточнялось, что американский лидер "месяцами" говорил о принятии жестких мер, но согласие на рестрикции против нефтяных компаний поразило даже его ближайших советников.