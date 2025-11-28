Новые санкции ЕС ударят по сотрудничеству Турции и РФ в одном направлении

Из-за нового пакета рестрикций Европейского союза для банков Турции возникнут дополнительные сложности. Они появятся при взаимодействии с партнерами РФ, при этом Анкаре и Москве удастся решить этот вопрос, сообщил в беседе с РИА Новости Умит Назми Хазыр, турецкий политолог и эксперт по России.

До этого агентство со ссылкой на осведомленный источник писало, что местные банки приняли решение об усилении внутренних проверок и ввели ограничения на операции, которые связаны с российской стороной, чтобы уберечь себя от вторичных санкций.

Новый санкционный пакет ЕС создает серьезные трудности для турецких банков, заявил Хазыр. По его словам, эти меры уже оказывают значительное влияние на бизнес, туризм и частные денежные переводы между государствами.

Эксперт подчеркнул, что Турция придает большое значение туристической отрасли для своей экономики и будет предпринимать усилия, чтобы минимизировать негативные последствия ограничений.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин был удивлен введением санкций США против российских нефтяных компаний. Решение Белого дома показалось ему неожиданным, так как после переговоров на Аляске между Москвой и Вашингтоном не было признаков конфликта.