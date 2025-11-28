МИД прокомментировал данные о присвоении Бельгией доходов от активов РФ

Сообщения издания Politico о том, что Бельгия может присваивать доходы от российских активов, нужно посмотреть и изучить, любое использование активов РФ является актом воровства. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщило, что некоторые страны Евросоюза подозревают и намерены выяснить, не использует ли Бельгия в свою пользу доходы от замороженных российских активов и не задерживает ли их передачу Украине. Также они намерены добиваться от представителей Бельгии информации, использует ли страна собственные налоговые сборы как источник финансирования Украины, как это делают другие страны, или источником этой помощи являются сборы с доходов от активов РФ.

"Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться. А эти факты по Бельгии нужно просто посмотреть и изучить", - сказала Захарова.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

В четверг компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Газета The Financial Times в тот же день сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил письмо Еврокомиссии и предупредил, что быстрое изъятие замороженных активов РФ для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения.