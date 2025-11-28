В ЕС заподозрили Бельгию в присвоении прибыли от российских активов

В Евросоюзе выразили опасения относительно того, что Бельгия может использовать доходы от замороженных российских активов в своих интересах. Об этом в пятницу, 28 ноября, пишет Politico.

В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует на экстренном заседании 18 декабря принять решение о передаче российских активов в виде кредита Украине. При этом премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступает против этого шага.

Пять дипломатов из разных стран ЕС заявили, что Бельгия якобы преследует второстепенную цель: удерживает российские активы ради собственной выгоды. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС выразил сомнение в том, выполняет ли Бельгия обещание о переводе дополнительных доходов Украине.

Власти Бельгии в свою очередь отвергли критику, подчеркнув, что все средства, полученные от российских резервов, предназначены для Киева, передает издание.

Путин рассказал, что будет, если Европа конфискует российские активы

Еще 26 сентября бельгийский премьер отверг идею канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Зарубежные СМИ ранее писали, что Россия способна ответить на конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества зарубежных компаний, которые все еще работают на ее территории.