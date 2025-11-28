Тучи сгущаются: США берут Европу за горло с помощью российской нефти

Над европейскими активами российских нефтяных компаний сгущаются тучи. Санкционный режим США, который уже затронул Германию, Болгарию и Румынию, добрался до Сербии, сообщает РИА Новости.

Президент страны Александр Вучич подчеркнул, что Белград не стал национализировать активы «Газпромнефти», которой принадлежит контрольный пакет в 56%, и не ввел внешнее управление над нефтеперерабатывающим заводом NIS в Панчево, отмечает издание.

Сербия обратилась в Управление по внешним активам США (OFAC) с заявлением о продлении санкционного моратория на 50 дней из-за риска топливного кризиса. Завод NIS, крупнейший производитель топлива стандарта «Евро 5», покрывает до 80% энергетических потребностей страны.

«Газпром» вложил 400 миллионов евро в NIS в 2008 году и намеревался добавить еще 500 миллионов. Белград рассматривает возможность продажи активов российской компании или их национализации, если та откажется от сотрудничества.

Нефть стабилизировалась после слов Трампа

США реализуют стратегию по вытеснению российских углеводородов из Европы и замене их американскими энергоресурсами. Financial Times сообщила, что Carlyle Group, один из ведущих мировых инвестиционных фондов, проявляет наибольший интерес к российским активам. Фонд нацелен на покупку комплекса, включающего транспортную инфраструктуру и перерабатывающие мощности, что может привести к созданию энергетической монополии в Европейском Союзе.

Авторы напоминают, что президент США Дональд Трамп намекал на возможность снятия санкций в случае заключения мирного соглашения по Украине. Это могло бы дать американским компаниям контроль над поставками и ценами на углеводороды в Европе, говорится в материале.