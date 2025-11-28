Мантуров возглавил новую правительственную комиссию по промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по промышленности - ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров.

В состав комиссии, помимо Мантурова, вошли еще 11 человек - руководители ключевых федеральных министерств, а также представители думского комитета по промышленности и торговле.

Правительственная комиссия по промышленности появилась в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению в ноябре 2025 года. Основная задача новой комиссии - координация деятельности органов госвласти в решении различных вопросов промышленной политики.