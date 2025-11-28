Сенат США заморозил рассмотрение пакета антироссийских санкций до запланированной поездки спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Об этом сообщило издание Kyiv Post.

По словам его источников в Республиканской партии, на замедление принятия законопроекта могло повлиять только настроение президента США Дональда Трампа. Они утверждают, что этот фактор определяет практически все внешнеполитические решения Вашингтона.

Как отметило издание, задержка в процессе принятия законопроекта говорит о том, что контроль над геополитической ситуацией находится в руках дипломатических ведомств, а не Конгресса.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил ранее, что приезд Уиткоффа в РФ ожидается на следующей неделе. На встрече российская сторона обсудит с представителем США американский мирный план по Украине, добавил он.