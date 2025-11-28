Власти Молдавии «убили» экономику

Правительство Молдавии значительно ухудшило экономическую ситуацию в стране, повысив тарифы на энергоносители. Таким мнением в беседе с журналистами поделился Вячеслав Ионицэ, эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, передает РИА Новости.

По словам Ионицэ, власти «убили экономику тарифами, поставили население на колени, а вся субсидия ЕС ушла на покрытие высоких тарифов». Он задался вопросом, не попали ли они в сомнительные зоны, в офшоры.

Эксперт отметил, что экономические агенты понесли столь значительные убытки, что действия властей можно расценивать как «экономическую диверсию». Ионицэ не удивлен, что опасения относительно ситуации в стране выразил и Международный валютный фонд.

Бывший премьер-министр Владимир Филат ранее заявил, что Международный валютный фонд приостановил финансирование. Республика не получила последний транш в размере около 170 миллионов долларов.

Программа, по которой выделялись эти средства, должна была завершиться в октябре 2025 года. По словам Филата, то, что власти называют «бюрократической задержкой», на деле является серьезной утратой доверия и подтверждением провала стратегии «управления в долг».