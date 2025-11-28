Рост одной из крупнейших экономик мира неожиданно ускорился

Рост экономики Индии в июле-сентябре неожиданно ускорился год к году по сравнению с 7,8 процента в предыдущем финквартале, хотя эксперты ожидали снижения показателя до 7,3 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Потребительские расходы, на которые приходится около 60 процентов ВВП страны, выросли на 7,9 процента, промышленность — на 9,1 процента, строительство — на 7,2 процента.

Всемирный банк (ВБ) ожидает, что индийская экономика, уступающая по объему только американской, китайской и немецкой, останется самой быстрорастущей крупной экономикой мира. В завершающемся в марте 2026 года фингоду ВБ ожидает роста ВВП Индии на 6,5 процента, ЦБ страны прогнозирует увеличение на 6,8 процента.

Таким образом, экономический рост ускорился на фоне повышенных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. В то же время курс индийской валюты в последнее время несколько раз обновлял исторические минимумы. Рупия оказалась самой слабой валютой Азии в 2025 году.