Еще одна страна выступила против «ядовитой пилюли» США

Во время обсуждений торгового соглашения Индонезия отказалась принять ряд требований США, среди которых были обязательства по соблюдению санкций, отказу от налогов на цифровые услуги и проведению консультаций с Вашингтоном по вопросам цифровой торговли, сообщает The Financial Times.

Представители правительства подчеркнули, что эти условия противоречат принципам экономического суверенитета страны. Региональные эксперты указывают на то, что отказ Индонезии от определенных действий демонстрирует ее намерение поддерживать баланс в отношениях с Соединенными Штатами и Китаем. Экономика этой страны в три раза превышает экономику Малайзии, что предоставляет ей дополнительные возможности.

Президент Индонезии, Прабово Субианто, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, стремится укрепить связи со страной. В свою очередь, США заинтересованы в увеличении двусторонней торговли и ограничении влияния Китая, говорится в материале.

Как отмечается, Вашингтону трудно убедить партнеров ограничить влияние Китая, особенно в Индонезии, где Китай является главным инвестором в добывающую сферу.

В Малайзии торговое соглашение с США вызвало разногласия из-за уступок суверенитету. Переговоры между Индией и США продолжаются и могут завершиться в этом году.