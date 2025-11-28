Сийярто: Россия и Венгрия достигли соглашения по проекту АЭС «Пакш-2»

Россия и Венгрия достигли соглашения об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2», заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Было достигнуто соглашение о значительном ускорении строительства АЭС «Пакш», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, подготовительные работы идут в соответствии с графиком, «первый бетон» будет залит в землю 5 февраля».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что санкции администрации бывшего президента США Джо Байдена против проекта АЭС «Пакш-2» были полностью сняты.

В «Росатоме» между тем заявили, что проект «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства АЭС.