Путин подписал закон о бюджете на 2026 год

Президент России Владимир Путин подписал закон "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Основными приоритетами главного финансового документа стали выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей развития страны.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 235 067 млрд рублей и уровня инфляции не выше 4,0% (декабрь 2026 года к декабрю 2025-го). Общий объем доходов прогнозируется в сумме 40 283 269 170,5 тыс. рублей, общий объем расходов - в сумме 44 069 704 164,5 тыс. рублей.

Дефицит федерального бюджета прогнозируется в сумме 3 786 434 994 тыс. рублей. Основными источниками финансирования дефицита выступят государственные заимствования и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Его объем на начало года составит 13 637,0 млрд рублей. При этом пополнение фонда предусмотрено в размере 78,3 млрд рублей.

В 2026 году объем государственного долга России составит 43 668,1 млрд рублей. В его общем объеме доля государственного внутреннего долга определена в размере 85,7%.

В структуре расходов федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в 2026 году в объеме 6 666 658,5 млн рублей. Расходы на реализацию госпрограмм составят 33 070 647,8 млн рублей, федеральных целевых программ - 83 065 435,0 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составит 2 089 514 022,7 тыс. рублей.

Также в законе содержатся положения о порядке и условиях, по которым будут предоставляться бюджетные кредиты. Так, в 2026-2028 годах Федеральное казначейство в рамках осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета вправе предоставить региональным бюджетам бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в объеме до 150 млрд рублей ежегодно на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов с взиманием платы за пользование ими в размере 3% годовых, с возможностью увеличения до 6%.

Механизм казначейского сопровождения целевых средств распространят на субсидии, предоставляемые юридическим лицам в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, на гранты в форме субсидий региональным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям.

Кроме того, закреплен перечень оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета с указанием объемов зарезервированных бюджетных ассигнований. К числу новых направлений использования этих средств относятся:

реализация на основании решений правительства РФ мероприятий по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области,

плана мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования,

мероприятий в сфере топливно-энергетического комплекса, включая строительство энергетических объектов на территориях Республики Крым и Севастополя,

предоставление субсидий региональным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов в рамках региональных программ развития экспорта субъектов РФ при участии центров поддержки экспорта.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее подчеркивал, что бюджет сбалансирован и обеспечивает ресурсами основные задачи государства. При этом в нем содержатся механизмы, защищающие доходы от колебаний внешней конъюнктуры. Он также сообщил, что бюджет предусматривает рост собственных доходов субъектов РФ и сокращение зависимости регионов от федеральных трансфертов.

В свою очередь, председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук отметил рост расходов на национальные приоритеты, устойчивый макропрогноз и риски, связанные с нефтегазовыми доходами и укреплением рубля.