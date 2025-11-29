Сын американского лидера Дональда Трампа Эрик рассказал на своей странице в соцсети X, что водка Trump доступна для предзаказа.

«Рад сообщить, что водка Trump доступна для предзаказа», — написал он.

Одна бутылка будет стоить $47,45 (около 3 700 рублей) за 0,75 л. Такая стоимость, вероятно, является отсылкой к тому, что Трамп — действующий 47-й президент США, а до этого был 45-м главой государства.

В октябре «Коммерсантъ» писал, что Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) может восстановить производство водки «Путинка».

Бренд был создан в 2003 году маркетологом Станиславом Кауфманом. До 2021 года права на разлив «Путинки» принадлежали заводу «Кристалл», расположенный в Москве. Кауфман предположил, что «Кристалл» передал право на использование бренда ТВЗ из-за отсутствия планов возобновления производства водки этой марки.

Предполагается, что первичные продажи «Путинки» после возможного возвращения на рынок могут быть высокими из-за ностальгии, однако в дальнейшем товар может не выдержать конкуренции на рынке крепкой алкогольной продукции.

Ранее в США представили оператора и первый смартфон Trump Mobile.