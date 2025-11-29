Орбан заявил о гарантиях поставок российской нефти и газа для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что добился от президента России Владимира Путина гарантий продолжения поставок нефти и газа. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС» в Ньиредьхазе Орбан заявил, что достигнутые в Москве договоренности обеспечат венгерскую энергетическую безопасность и позволят сохранить самые низкие в Европейском союзе расценки на коммунальные услуги. Он подчеркнул, что обе стороны соблюдают все энергетические соглашения, действующие с 2009 года.

«Самое важное, что я могу сказать о российском президенте, это то, что это работает», — отметил Орбан, комментируя результаты визита в Москву.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».