Что ждет рубль в декабре: мнения экспертов разделились

В ноябре рубль, вопреки множеству пессимистических прогнозов, продолжал укрепляться к мировым валютам. И это несмотря на неважные макроэкономические показатели, усиливающиеся западные санкции, в том числе против двух крупнейших российских нефтяных корпораций, и падение мировых цен на нефть. И доллар, и евро с начала месяца подешевели почти на 3%. На последние выходные ноября Центробанк установил курс «американца» в 78,2 рубля – это минимум с 24 июля 2025 года. А евро – 90,8 рубля. Что же теперь ждать от рубля в декабре?

Аналитики утверждают, что традиционно к концу года рубль слабеет. Это прежде всего объясняется тем обстоятельством, что необходимо сокращать дефицит бюджета. Который в нынешнем году особенно устрашающий - вырос с прогнозируемого 1,7% ВВП до 2,6%, и, скорее всего, превысит 5 трлн рублей.

Но вместо того, чтобы сдавать свои валютные позиции, дешеветь по отношению к доллару и сокращать дефицит федеральной казны, рубль в ноябре показывал завидную непоколебимость. Чем же 2025 год выбивается из наезженной за последние 15 лет колеи?

Причин нестандартного поведения рубля несколько. Основной, конечно же, фактор - геополитика, все – в том числе, рыночные игроки - ждут нормализации отношений России и США, и окончания украинского конфликта.

Кроме того, на укрепление рубля влияет падение валютной выручки экспортерами на 15%. Свою роль играет высокая ключевая ставка ЦБ - 16,5%, что означает, что рублевые инструменты остаются более привлекательными для краткосрочных инвестиций.

Что нам ждать от рубля декабре? Случится ли его традиционное новогоднее ралли, когда российская нацвалюта заметно слабела или продолжится ноябрьский тренд на укрепление?

Эксперты делятся на два лагеря. Одни (их меньшинство) прогнозируют, что доллар «упадет» до 70 рублей. Другие (большинство) ожидают его укрепления к новому году до 90 рублей. Возможно, истина лежит посредине?

Финансовый аналитик Сергей Дроздов на первый месяц зимы дает диапазон для доллара в районе 79-85 рублей – собственно, в таких значениях он находится и сегодня. Коридор в ноябре был даже намного уже, за «американца» давали от 78 до 81 рубля.

- При таком курсе что можно посоветовать россиянам? Что-то купить впрок?

- Перед Новым годом цены всегда повышаются, - отвечает эксперт. – Известно, что с сентября 2026 года, из-за введения технологического сбора на смартфоны и ноутбуки, повысится стоимость гаджетов. Но еще мы знаем, что торговля заранее начинает менять ценники в сторону увеличения. Если кто-то хочет купить себе приличный смартфон, лучше это сделать не откладывая. Точно сэкономите, да еще и подарок к празднику себе преподнесете.

- А стоит купить доллары? Или подождать до лучших времен?

- Можно вложиться и в валюту. Особенно тем, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, со своей стороны, склонна считать, что рубль и в декабре продолжит укрепление.

Она называет несколько факторов в пользу такого прогноза. Например, важным для рубля будет объявление Минфином РФ объёмов покупки и продажи валюты по бюджетному правилу в декабре и начале января.

«Возможно, - считает аналитик, - что министерство в декабре будет опять продавать валюту, поскольку цены на нефть низкие, а сверхдоходов от экспорта российский бюджет и ФНБ не получают Продолжение продаж валюты с высокой вероятностью явится фактором дальнейшего укрепления рубля».

Она также ожидает, что в декабре ФРС США снизит процентные ставки, что ослабит доллар и, соответственно, усилит рубль. Далее. Совет директоров Банка России объявит решение по ключевой ставке 19 декабря. Возможны разные варианты решения регулятора – от паузы до очередного снижения «ключа» на 0,25-0,5 процентного пункта. В любом случае, это может повлиять на укрепление рубля.

«Но самым значимым фактором для российской валюты в декабре может стать геополитика, - предполагает Мильчакова. - Дальнейшие шаги России и США в продвижении к урегулированию украинского вопроса будут приветствоваться валютным рынком. В третьей декаде декабря рублю может оказать поддержку налоговый период. Если не возникнет непредвиденных госрасходов, как в конце декабря 2024 года, которые обвалили тогда рубль, то с высокой вероятностью рубль в конце текущего года ждёт новогоднее ралли».

По прогнозу эксперта, курс доллара в декабре может колебаться от 78 до 84 рублей, евро – 90-96 руб., юаня – 10,8-11,6 руб.