В России оценили чувствительность мирового рынка нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что глобальный нефтяной рынок сейчас чувствителен к колебаниям спроса и предложения, и страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) при необходимости примут дополнительные меры для обеспечения стабильности. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Сегодня рынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решений ключевых игроков», — заявил он.

Он отметил, что их основная цель — полное выполнение действующих соглашений. Мониторинг соблюдения обязательных и добровольных корректировок добычи всеми участниками продолжится. В зависимости от рыночной ситуации при необходимости будут приниматься дополнительные меры. Такая гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность на нефтяном рынке.