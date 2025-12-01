Малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за множественного оттока населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Сотни малых городов России могут исчезнуть, поскольку в них не приезжают новые жители.

«Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной — например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом город», — подчеркивается в документе.

Эксперты утверждают, что доход является важным, но не ведущим фактором при решении уехать из малого города. К этому также подталкивают ограниченные инфраструктура и карьерный рост.

Ранее сообщалось, что молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны. Из них 30 процентов рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5 процента — при интересе к конкретному направлению.