Бельгия передаст российские активы Украине при соблюдении трех ее условий, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, премьер Барт Де Вевер потребовал от стран ЕС предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии Бельгии для покрытия возможных убытков Euroclear.

Он требует распределения всех правовых рисков, связанных с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами Евросоюза.

По его словам, страны ЕС должны гарантировать возмещение ущерба России после установления мира, равномерно разделить все финансовые риски и процедурную ответственность. Де Вевер подчеркнул, что все государства ЕС, хранящие российские активы, должны участвовать в программе.

Как отмечает газета, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить указанные условия, но Бельгия ждет официального подтверждения и поддержки от всех партнеров по Евросоюзу.