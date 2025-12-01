Россия может войти в пятерку мировых экспортеров свинины

Россия в текущем году может войти в пять крупнейших стран-экспортеров свинины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

В топ-5 мировых экспортеров входят США, ЕС, Бразилия, Канада и Чили.

«Национальный союз свиноводов ожидает, что совокупный российский экспорт продукции свиноводства составит порядка 380-390 тыс. тонн, что позволит России обойти Чили и войти в пятерку крупнейших стран-экспортеров», — говорится в сообщении.

За 10 месяцев этого года Россия экспортировала более 324 тыс. тонн соответствующей продукции.

Главными покупателями свинины у РФ являются Белоруссия, Вьетнам, Китай, Армения и Казахстан.

В сентябре кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин сообщил, цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5—10% до конца года. Он объяснил это тем, что растет спрос россиян на мясо, увеличивается себестоимость производства, при этом объемы производства снижаются.